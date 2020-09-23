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Hamburg European Open - Πρώτος γύρος
Νταν Έβανς
ΝΤΑΝ ΕΒΑΝΣ
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Στέφανος Τσιτσιπάς
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ

Έβανς - Τσιτσιπάς

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