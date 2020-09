Μπορεί ο Ρότζερ Φέντερερ να είναι εκτός courts λόγω τραυματισμού, όμως πάντα βρίσκεται στην επικαιρότητα!

Αυτή τη φορά πρωταγωνιστεί σε διαφημιστικό σποτ της εταιρείας τηλεφωνίας Sunrise και θα τον δείτε να τραγουδάει (και να χορεύει) το "With a Little Help from my Friends" των Beatles.

Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό και η «απόδοσή» του αποτελεί σίγουρα έναν από τους λόγους που είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο!