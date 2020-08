Τσιτσιπάς στο SDNA: «Δεν έχω κάτι να φοβηθώ εν όψει US Open»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Western & Southern Open, όμως τώρα στρέφεται στο US Open έχοντας μεγάλες φιλοδοξίες.

«Είχα το σετ πόιντ στο πρώτο σετ, σίγουρα θα άλλαζε ο αγώνας αν πήγαινε διαφορετικά αυτός ο πόντος», είπε στο SDNA ο Στεφ για τη φάση που ενδεχομένως να έκρινε τον ημιτελικό κόντρα στον Μίλος Ράονιτς. «Θα έσφιγγε στο δεύτερο σετ, είναι βέβαιο. Χτύπησε η μπάλα στο frame της ρακέτας, δεν ξέρω αν ένιωθα πίεση και βγήκε έτσι. Πολλές φορές συμβαίνει και όταν πάω να βάλω πολύ spin ή πάω να βιαστώ να τελειώσω τον πόντο. Αν ήμουν λίγο πιο υπομονετικός και έβαζα μερικές μπάλες παραπάνω μέσα στο γήπεδο σε εκείνο το σημείο, δύσκολα θα επέστρεφε εκείνος με μια τρομερή μπάλα».

Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι δεν τα πήγε και άσχημα στο Western & Southern Open. «Σίγουρα μου δίνει αυτοπεποίθηση η πορεία σε αυτό το τουρνουά. Το US Open θα παιχτεί στα ίδια γήπεδα, οπότε ξέρω ότι το παιχνίδι μου είναι εδώ, εξελίσσομαι, νιώθω ότι βελτιώνομαι στον τρόπο σκέψης μου. Είμαι σε καλό επίπεδο τενιστικά, δε νομίζω ότι έχω κάτι να φοβηθώ εν όψει US Open. Mόνο θετικά μπορώ να πάρω από αυτό το τουρνουά. Προχωράω, συνεχίζω να παλεύω, συνεχίζω να ξεπερνάω τις δυσκολίες που μου παρουσιάζονται. Σίγουρα θα παρουσιαστούν και άλλες και η φυσική κατάσταση θα παίξει σημαντικό ρόλο την επόμενη εβδομάδα, διότι οι αγώνες είναι best of five. Έχω ακόμα λίγες μέρες προετοιμασίας, να καθαρίσει το μυαλό, να μπω δυναμικά και με κουράγιο στις δύο προσεχείς εβδομάδες».

Ο Στέφανος ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου και για την εικόνα... αποδιοργάνωσης που παρουσίασε μετά το 1-0. «Ήταν ένα σημείο στο δεύτερο σετ στο οποίο ήταν σαν να έφυγα από το γήπεδο, δεν ήμουν εκεί. Ήταν αυτή η διαδικασία που επαναλαμβανόταν συνέχεια και συνέχεια και δεν έκανα κάτι για να την αλλάξω και στο δεύτερο σετ κατά κάποιο τρόπο το σώμα μου δεν ήταν μέσα στο γήπεδο, ήταν κάπου αλλού. Ένιωσα κενός εγκεφαλικά. Ένιωθα ότι έκανα συνέχεια το ίδιο πράγμα, έκανε εκείνος συνέχεια το ίδιο πράγμα και επαναλαμβανόταν το ίδιο πράγμα συνεχώς και ξαφνικά δεν υπήρχε αυτή η φωτιά μέσα μου, η οποία με έκανε να το θέλω και να πεισμώσω λίγο παραπάνω να το πάρω. Ο Μίλος σέρβιρε πολύ καλά σήμερα και μου έκανε τη ζωή δύσκολη».