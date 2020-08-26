MENU
LIVE LIVE
WESTERN & SOUTHERN OPEN
Φάση «16» - Cosmote Sport 8
Μαρία Σάκκαρη
ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ
0 0
<% getScoreHome(752268) %> <% getScoreAway(752268) %>
Σερένα Γουίλιαμς
ΣΕΡΕΝΑ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ

Σάκκαρη - Γουίλιαμς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

WESTERN & SOUTHERN OPEN

«Πέταξε» στον τρίτο γύρο η Σάκκαρη και τώρα... Σερένα!

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
WESTERN & SOUTHERN OPEN

Δεύτερος γύρος με Μαρία, Σερένα, Τζόκοβιτς και Ζβέρεφ-Μάρεϊ

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
WESTERN & SOUTHERN OPEN

Σάκκαρη στο SDNA: «Μπορώ να νικήσω οποιαδήποτε αντίπαλο»

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
WESTERN & SOUTHERN OPEN

Με Πουτίντσεβα στον δεύτερο γύρο η Σάκκαρη

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS