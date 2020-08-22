LIVE LIVE WESTERN & SOUTHERN OPEN 22-08-2020 20:00 Νέα Υόρκη - Πρώτος γύρος ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ 0 0 <% getScoreHome(751365) %> <% getScoreAway(751365) %> ΚΟΚΟ ΓΚΟΦ Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Σάκκαρη - Γκοφ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΕΝΙΣ Με την Γκοφ στο Σινσινάτι η Σάκκαρη 21-08-2020 02:00 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ WIMBLEDON Η ανακεφαλαίωση της πρώτης εβδομάδας του Wimbledon (pics) 07-07-2019 15:12 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ WESTERN & SOUTHERN OPEN Σάκκαρη: «Πέρασα υπέροχα, όμως είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέψαμε» 22-08-2020 17:47 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ WESTERN & SOUTHERN OPEN Τζόκοβιτς: «Δεν ήρθα στο US Open επειδή αποσύρθηκε ο Ράφα» 22-08-2020 13:22 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΕΝΙΣ Ρίχνεται στη μάχη η Σάκκαρη 22-08-2020 12:54 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΕΝΙΣ Προπονήθηκαν στο Arthur Ashe Τσιτσιπάς και Σάκκαρη (pics+vid) 17-08-2020 13:53 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ