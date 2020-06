Θετικός στον κορωνοϊό και ο Ιβανίσεβιτς

View this post on Instagram

Nažalost, nakon dva negativna testa u posljednjih 10 dana, upravo sam saznao rezultate današnjeg, trećeg testa i on je pozitivan na Covid-19. Osjećam se dobro i nemam nikakvih simptoma. Želim obavijestiti sve koji su bili u kontaktu sa mnom na činjenicu da sam Covid-pozitivan i zamoliti ih da poduzmu sve potrebne korake da zaštite sebe i svoje bližnje. Ja nastavljam s ranije započetom samoizolacijom. Želim svim zaraženima što skoriji oporavak.