Хаха, добро је осврнути се на почетке... да се подсетите како је све кренуло. Био сам толико срећан што сам добио свој први рекет, погледајте моје лице ❤️🎾 @telegrafrs



It’s good to reminisce and look back at the beginning.. to remember how you started 😍 #priceless #truelove pic.twitter.com/9edscSn57Z