ΟΦΗ: Έφτιαξε φανέλα για τον Τσιτσιπά (Pic)

View this post on Instagram

Τα μέλη της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά @stefanostsitsipas98 , βρέθηκαν στο γήπεδο "Θ. Βαρδινογιάννης" προσκεκλημένοι της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και παρακολούθησαν την αναμέτρηση του Σαββάτου (30/11) με την ΑΕΚ. Πριν την έναρξη του αγώνα, ο Αντιπρόεδρος της ομάδας μας, κ. Γιώργος Σαμαράς, έκανε δώρο στον πατέρα του κορυφαίου Έλληνα τενίστα μια φανέλα με το όνομα του. #oficrete #oficretefc #ofifc #tsitsipas #superleague #superleaguegreece #greece #football #crete