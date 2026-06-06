Έτσι το ήθελε η... Μίρα: Πρωταθλήτρια ετών 19! (vid)

Η εκπληκτική Μίρα Αντρέεβα σταμάτησε την τρελή κούρσα της Μάγια Χβαλίνσκα στο Παρίσι και κατέκτησε το πρώτο της Grand Slam! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

Διαβασμένη και ώριμη η μόλις 19 ετών Ρωσίδα (No.8), λύγισε τη μεγάλη έκπληξη του Roland Garros (No.114) με 6-3, 6-2 σε 82 λεπτά και έγινε η μικρότερη σε ηλικία τενίστρια μετά τη Μόνικα Σέλες το 1992 που κερδίζει το τρόπαιο στη γαλλική πρωτεύουσα!

Η νεαρή τενίστρια ήξερε ακριβώς πώς να αντιμετωπίσει την 24χρονη Πολωνή και έχοντας σε μεγάλη μέρα το forehand της έφτασε στη σπουδαιότερη νίκη της καριέρας της!

Η Χβαλάνσκα δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να «χτυπήσει» με τις ψηλές μπάλες της, ενώ η Μίρα περίμενε να drop shots της και δεν προβληματίστηκε σχεδόν καθόλου.

Και η Μάγια μπορεί να είχε στο πλευρό της τους πολυάριθμους Πολωνούς που κατέκλυσαν το Chatrier για χάρη της, όμως η Αντρέεβα φρόντισε να τους αφήσει εκτός παιχνιδιού με την απόδοσή της!

Το ματς ξεκίνησε με τέσσερα σερί μπρέικ, μέχρι οι δύο παίκτριες να κρατήσουν για πρώτη φορά και να γίνει το 3-3. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, η Αντρέεβα πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ και πήρε κεφάλι με 4-3.

Στη συνέχεια, κράτησε για το 5-3 και με νέο μπρέικ αμέσως μετά έκλεισε το σετ στα 42 λεπτά αγώνα.

Μπήκε, όμως, δυνατά και στο δεύτερο, όπου προηγήθηκε με 2-0, κράτησε σβήνοντας δύο μπρέικ πόιντ για το 3-0 και με ένα ακόμα μπρέικ στην ουσία καθάρισε και τον αγώνα.

Η Μάγια έμεινε στο ματς σερβίροντας με επιτυχία για το 5-1 και με ένα μπρέικ μείωσε σε 5-2, ωστόσο η Αντρέεβα την «έσπασε» ξανά και ολοκλήρωσε τον θρίαμβο!

Ξεπέρασε και την προπονήτριά της, την Κοντσίτα Μαρτίνεθ, που ήταν φιναλίστ εδώ το 2000! Η Ισπανίδα την ανέλαβε πριν από περίπου δύο χρόνια και ήταν καθοριστικός παράγοντας στην εξέλιξή της. Το γνωρίζει και η ίδια και γι' αυτό έπεσε στην αγκαλιά της λίγο μετά το τέλος του αγώνα.

Η Μίρα θα επιστρέψει τώρα στο Νο.6 του κόσμου, ενώ είναι πλέον στο Νο.1 του Race, αφήνοντας πίσω της τις Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα!

Η Χβαλίνσκα, από την πλευρά της, έκανε το τουρνουά της ζωής, προερχόμενη από τα προκριματικά, και έφτασε σε ύψη που ούτε η ίδια φαντάστηκε ποτέ ότι θα μπορούσε να φτάσει!

Πριν από αυτή τη διοργάνωση είχε μόνο έξι νίκες σε κυρίως ταμπλό στο tour και κατάφερε να πετύχει άλλες τόσες αυτό το δεκαπενθήμερο στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου έκανε και το ντεμπούτο της. Επίσης, διπλασίασε το συνολικό prize money της και τη Δευτέρα (8/6) θα πετάξει στο Νο.21 του κόσμου!