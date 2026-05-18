Δυνατό ξεκίνημα στη Γενεύη ο Τσιτσιπάς (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε στα δύο σετ τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο της Γενεύης.

Αν και πήγε να... τα κάνει θάλασσα στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.82) επικράτησε του 22χρονου Γάλλου (Νο.80) με 6-4, 7-6(8) σε 94 λεπτά και έκλεισε μεγάλο ραντεβού με τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν (Νο.20) στη φάση των «16». Χρειάστηκε, μάλιστα, να σώσει και δύο σετ πόιντ του αντιπάλου του στο δεύτερο σετ.

Ο Στέφανος μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και σημείωσε μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ. Έχασε την ευκαιρία στο 3-1 να περάσει μπροστά με δύο μπρέικ διαφορά και, τελικά, μετά από ένα χαμένο μπρέικ πόιντ του Περικάρ στο επόμενο γκέιμ, έκλεισε το σετ όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια του στο 5-4.

Το δεύτερο σετ ήταν πολύ πιο κλειστό, καθώς ο Περικάρ είχε βρει τα πατήματά του στο χώμα. Έχασε ένα ακόμα μπρέικ πόιντ στο 3-3 και αφού έσωσε ένα του Στέφανου αμέσως μετά, είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα. Ο Τσιτσιπάς, ωστόσο, κατάφερε να μείνει όρθιος και τα πάντα ξεκαθάρισαν στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο 27χρονος Έλληνας πήρε μεγάλο προβάδισμα με 6-2 και όλα έδειχναν ότι θα έφτανε άνετα στη νίκη. Ο Περικάρ, όμως, κράτησε το σερβίς του (6-3), μείωσε σε 6-4 με ένα ωραίο backhand και στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε ένα τραγικό λάθος του Στέφανου στο φιλέ, για να μειώσει σε 6-5!

Με το σερβίς του έσωσε και το τέταρτο ματς πόιντ και μετά πήρε κεφάλι με 6-7, φτάνοντας σε ένα ακόμα σετ πόιντ.

Ο Στέφανος, πάντως, δεν έχασε την αυτοκυριαρχία του. Έσωσε το σετ πόιντ και παρότι δεν μπόρεσε να σφραγίσει την πρόκριση στο πέμπτο ματς πόιντ του (8-7), το έκανε στο έκτο (9-8) και απέφυγε τους... μπέλάδες.

Ήταν, χωρίς αμφιβολία μια... τονωτική ένεση εν όψει Roland Garros (25/5-7/6).

Ο αγώνας με τον Τιέν θα γίνει την Τετάρτη (20/5), ενώ αύριο (19/5) ο Στεφ έχει διπλό με παρτενέρ τον Πέτρο και αντιπάλους τους Φράντζεν/Χάασε.