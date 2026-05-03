Πέμπτο σερί Masters με περίπατο ο Σίνερ!

Ασταμάτητος ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, συνέτριψε τον 29χρονο Γερμανό (Νο.3) με 6-1, 6-2 σε μόλις 57 λεπτά και έφτασε τις 23 διαδοχικές νίκες!
Παράλληλα, μετράει πλέον 28 συνεχόμενες νίκες σε 1000άρια (56-2 τα σετ), έχοντας κερδίσει τους τίτλους σε Παρίσι, Indian Wells, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο και Μαδρίτη. Είναι ο πρώτος τενίστας στην ιστορία που κατακτάει πέντε σερί Masters και ο πρώτος που κερδίζει τα πέντε πρώτα Masters της σεζόν!
Μόλις στα 24 του χρόνια, ο Ιταλός έχει κερδίσει οκτώ από τα εννιά 1000άρια του tour και θα πάει τώρα στη Ρώμη για να ολοκληρώσει τη συλλογή του και να βρεθεί δίπλα στον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο Ζβέρεφ σέρβιρε εξαιρετικά σε όλο το τουρνουά, αλλά σήμερα ο Σίνερ ήταν απροσπέλαστος και έβγαλε σπουδαίες επιστροφές, στριμώχνοντας τον αντίπαλό του. Είχε 4/4 μπρέικ πόιντ, ενώ ο ίδιος έχασε συνολικά μόνο επτά πόντους στο σερβίς του!
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σίνερ προηγείται πλέον στο head to head 10-4, μετρώντας εννέα σερί νίκες και 14 σερί κερδισμένα σετ...
