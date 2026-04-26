Πρόκριση και στο διπλό για τον Τσιτσιπά στη Μαδρίτη

Το ελληνοϊταλικό δίδυμο επικράτησε των Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 7-5, 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.
Εκεί, οι Τσιτσιπάς και Νταρντέρι θα διεκδικήσουν την Τρίτη (28/4) την είσοδό τους στα προημιτελικά, αντιμετωπίζοντας είτε το ιταλικό δίδυμο των Σιμόνε Μπολέλι και Αντρέα Βαβασόρι (Νο. 8 στο ταμπλό), είτε τους Γκίντο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ.
Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε ιδανικά για τους Τσιτσιπά και Νταρντέρι, οι οποίοι βρέθηκαν πίσω με 0-3 και στη συνέχεια με 1-4. Μάλιστα, στο έκτο game χρειάστηκε να σβήσουν τέσσερα συνεχόμενα break points (0-40), καταφέρνοντας τελικά να κρατήσουν το σερβίς τους. Από εκείνο το σημείο και μετά άλλαξε η εικόνα του αγώνα: μείωσαν σε 2-4, ανέκτησαν το χαμένο break και ισοφάρισαν σε 4-4.
Στα κρίσιμα σημεία αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, σώζοντας συνολικά 11 από τα 12 break points που αντιμετώπισαν. Ανάμεσά τους ήταν και τρία set points στο 4-5 του πρώτου σετ. Αμέσως μετά πέτυχαν καθοριστικό break και κατέκτησαν το σετ με 7-5.
Στο δεύτερο σετ πήραν από νωρίς προβάδισμα με break για το 3-1 και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος, συνεχίζοντας να αποκρούουν τις ευκαιρίες των αντιπάλων τους. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε στο δέκατο game, με τον Τσιτσιπά να σερβίρει επιτυχώς για τη νίκη.