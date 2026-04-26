Πρόκριση και στο διπλό για τον Τσιτσιπά στη Μαδρίτη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε δυναμικά και στο ταμπλό του διπλού του Mutua Madrid Open, καθώς μαζί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι μπήκαν με νίκη στη διοργάνωση.

Το ελληνοϊταλικό δίδυμο επικράτησε των Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 7-5, 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Εκεί, οι Τσιτσιπάς και Νταρντέρι θα διεκδικήσουν την Τρίτη (28/4) την είσοδό τους στα προημιτελικά, αντιμετωπίζοντας είτε το ιταλικό δίδυμο των Σιμόνε Μπολέλι και Αντρέα Βαβασόρι (Νο. 8 στο ταμπλό), είτε τους Γκίντο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ.

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε ιδανικά για τους Τσιτσιπά και Νταρντέρι, οι οποίοι βρέθηκαν πίσω με 0-3 και στη συνέχεια με 1-4. Μάλιστα, στο έκτο game χρειάστηκε να σβήσουν τέσσερα συνεχόμενα break points (0-40), καταφέρνοντας τελικά να κρατήσουν το σερβίς τους. Από εκείνο το σημείο και μετά άλλαξε η εικόνα του αγώνα: μείωσαν σε 2-4, ανέκτησαν το χαμένο break και ισοφάρισαν σε 4-4.

Στα κρίσιμα σημεία αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, σώζοντας συνολικά 11 από τα 12 break points που αντιμετώπισαν. Ανάμεσά τους ήταν και τρία set points στο 4-5 του πρώτου σετ. Αμέσως μετά πέτυχαν καθοριστικό break και κατέκτησαν το σετ με 7-5.

Στο δεύτερο σετ πήραν από νωρίς προβάδισμα με break για το 3-1 και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος, συνεχίζοντας να αποκρούουν τις ευκαιρίες των αντιπάλων τους. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε στο δέκατο game, με τον Τσιτσιπά να σερβίρει επιτυχώς για τη νίκη.