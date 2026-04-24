Με ανατροπή ο Σίνερ στη Μαδρίτη (vid)

Ο Γιανίκ Σίνερ χρειάστηκε να παλέψει περισσότερο απ’ όσο αναμενόταν στην πρώτη του εμφάνιση στο τουρνουά της Μαδρίτης, ωστόσο κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μπενζαμέν Μπονζί και να ξεκινήσει νικηφόρα την πορεία του.

Ο Ιταλός επικράτησε με 6-7 (6), 6-1, 6-4, φτάνοντας τις 23 διαδοχικές νίκες σε διοργανώσεις Masters 1000 και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για την κατάκτηση του πέμπτου συνεχόμενου τίτλου του σε αυτό το επίπεδο.

Το πρώτο σετ δεν κύλησε ιδανικά για τον κορυφαίο τενίστα του κόσμου, ο οποίος υπέπεσε σε ασυνήθιστα λάθη και δεν βρήκε ρυθμό. Παρόλα αυτά, η μάχη ήταν ισορροπημένη και κρίθηκε στο tie-break, όπου ο Σίνερ, αν και είχε set point, το έχασε με 8-6.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση. Στο δεύτερο σετ κυριάρχησε απόλυτα, παραχωρώντας μόλις ένα game, ενώ στο τρίτο διατήρησε την πίεση μέχρι να πετύχει το καθοριστικό break για το 3-2. Από εκεί και πέρα κράτησε το προβάδισμα και «σφράγισε» τη νίκη στο 10ο game, ολοκληρώνοντας την ανατροπή σε 2 ώρες και 20 λεπτά.

Inevitable.@janniksin navigates a tricky opener vs Bonzi 6-7 6-1 6-4 to make it TWENTY-THREE Masters 1000 wins a row!#MMOpen pic.twitter.com/AdAm7sFTQZ — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2026

Στον τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον επίσης qualifier Έλμερ Μόλερ, ο οποίος προκρίθηκε μετά την εγκατάλειψη του Γκαμπριέλ Ντιαλό (7-5, 3-3).