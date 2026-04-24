Νεύρα και με την umpire ο Τσιτσιπάς (vid)

Παρότι το «διακριτικό» coaching επιτρέπεται πλέον στο tour, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξακολουθεί να δέχεται warnings και, μάλιστα, χθες έχασε και πόντο.

Αυτό έγινε διότι δέχτηκε δύο προειδοποιήσεις από την umpire Mαριγιάνα Βέλιοβιτς κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Πάτρικ Κίπσον στη Μαδρίτη.

Όπως ήταν φυσικό, ο ήδη εκνευρισμένος Στέφανος δεν δέχτηκε ψύχραιμα την απόφαση και έσπευσε στη διαιτητή για να διαμαρτυρηθεί.

Αυτό που δεν μπορούσε να καταλάβει είναι γιατί παίρνει warning, από τη στιγμή που το coaching επιτρέπεται όταν είναι στην ίδια πλευρά με τον προπονητή του.

Ο Βέλιοβιτς τού εξήγησε ότι το να του μιλάει Απόστολος ασταμάτητα μεταξύ των πόντων είναι ενάντια στους κανονισμούς.