Επιτέλους νίκη για τον Τσιτσιπά! (vids)

Μετά από τρεις σερί ήττες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς... σήκωσε κεφάλι και έκλεισε θέση στον δεύτερο γύρο του Madrid Open (ATP 1000)!

Δεν είχε, πάντως, καθόλου εύκολο έργο, καθώς ο Πάτρικ Κίπσον (Νο.90) τον πίεσε... όσο δεν πάει και χρειάστηκε να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να γυρίσει το ματς και να επικρατήσει με 3-6, 7-6(6), 7-6(4) σε 2 ώρες και 38 λεπτά.

Ο επόμενος αντίπαλός του (25/4) είναι ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο.11 στον κόσμο, και σίγουρα θα πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα για να συνεχίσει την πορεία του στην ισπανική πρωτεύουσα. Γιατί μπορεί τελικά να πήρε τη νίκη, αλλά η εμφάνισή του δεν ήταν καλή και το ματς απλά κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Τουλάχιστον, ο Στέφανος έδειξε χαρακτήρα στα δύο τάι μπρέικ.

Παραμένει, βέβαια, ανησυχητικό το γεγονός ότι πέρα από το πάντα ευάλωτο backhand του, είναι πλέον πολλές οι φορές που το forehand του δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Σήμερα, για παράδειγμα, έκανε 23 αβίαστα λάθη με αυτό το χτύπημα.

Όλα αυτά απέναντι σε έναν παίκτη που μετείχε στη διοργάνωση ως lucky loser και έχει πετύχει τις δύο τελευταίες σεζόν μόνο μία νίκη σε κυρίως ταμπλό ATP τουρνουά!

Ο 26χρονος Αμερικανός, πάντως, μπήκε χωρίς φόβο στο ματς, προηγήθηκε με 0-2 και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος του σετ, για να «γράψει» το 0-1.

Στο δεύτερο σετ ο Στέφανος απείλησε πρώτος στο έκτο γκέιμ, όπου έχασε δύο μπρέικ πόιντ, όμως πλησίασε στο... χείλος του γκρεμού λίγο μετά, όταν ο Κίπσον είχε δύο ευκαιρίες στο 5-5.

Το σετ κρίθηκε τελικά σε τάι μπρέικ και εκεί ο Τσιτσιπάς πέρασε μπροστά με 5-0, αλλά υπέπεσε σε φθηνά λάθη στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να πάρει πέντε πόντους στη σειρά ο Κίπσον και να ισοφαρίσει σε 5-5. Με ένα «δώρο» του Αμερικανού ο Στέφανος βρέθηκε με σετ πόιντ που έμεινε ανεκμετάλλευτο, ωστόσο κατάφερε να κλείσει το σετ στη δεύτερη ευκαιρία του στο 7-6.

Κλειστό ήταν και το τρίτο σετ, με τον 27χρονο Έλληνα να χάνει ένα μπρέικ πόιντ στο τρίτο γκέιμ και μετά να διατηρείται η ισορροπία. Οι διαφορές λύθηκαν οριστικά στο τάι μπρέικ, όπου το αρχικό 3-0 έγινε 3-3, όμως ο Τσιτσιπάς σημείωσε ένα ακόμα μίνι μπρέικ (5-3) και σφράγισε την πρόκριση στο πρώτο ματς πόιντ του. δεν σημείωσε μπρέικ στον αγώνα, αλλά η δουλειά έγινε!

Αυτή ήταν η πρώτη του φετινή νίκη στο χώμα και η πρώτη μετά τις σερί ήττες σε Μαϊάμι (Φις), Μόντε Κάρλο (Σερούντολο) και Βαρκελώνη (Μαροζάν). Να δούμε αν θα τον βοηθήσει ψυχολογικά!

Δείτε πόσο έντονα πανηγύρισε όταν έκλεισε τον αγώνα...