Η Καρολίνα Πλίσκοβα αντίπαλος της Σάκκαρη στο Madrid Open

Η Καρολίνα Πλίσκοβα θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στο φετινό Madrid Open, με τον αγώνα να λαμβάνει χώρα την ερχόμενη Παρασκευή (24/4).

Η 34χρονη Τσέχα πρώην Νο1 του κόσμου και πλέον στο Νο197 της παγκόσμιας κατάταξης αναμένεται να αντιμετωπίσει την Μαρία Σάκκαρη μετά από τρία χρόνια στον δεύτερο γύρο του Madrid Open, καθώς την Τετάρτη (22/4) νίκησε την Αυστριακή Σάνια Κράους με 2-6, 6-1, 6-4.

Αυτή αναμένεται να είναι η 8η μεταξύ τους συνάντηση, με την Καρολίνα Πλίσκοβα να έχει το προβάδισμα (4-3), απέναντι στην κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Η νικήτρια από τον αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής (24/4) θα κοντραριστεί είτε με την Ελίζε Μέρτενς είτε με την Αλεξάντρα Ιάλα που θα αγωνιστούν στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.