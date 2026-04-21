Έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στη Μαδρίτη ο Τσιτσιπάς

Με lucky loser θα τεθεί αντιμέτωπος στην πρεμιέρα του στη Μαδρίτη ο Στέφανος Τσιτσιπάς (ATP 1000).

Ο 27χρονος τενίστας θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του με τον Αμερικανό Πάτρικ Κίπσον, Νο.90 στην παγκόσμια κατάταξη, και θα προσπαθήσει να σπάσει το αρνητικό σερί των τριών ηττών στο tour.

Ο αγώνας θα γίνει την Πέμπτη (23/4) και ο νικητής θα αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο.8 του ταμπλό.

Ο Κίπσον βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο career high του και έκανε αίσθηση τον περασμένο Φεβρουάριο στο Ακαπούλκο, όταν μπήκε μέσω προκριματικών στο κυρίως ταμπλό και νίκησε στον πρώτο γύρο τον Αλεξ Ντε Μινόρ.