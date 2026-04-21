To κυνήγι βαθμών οδηγεί τον Τσιτσιπά στο Γκστάαντ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο EFG Swiss Open Gstaad 2026, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν την παρουσία του μέσω video στα social media.

Η διοργάνωση ATP 250 θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου, αμέσως μετά το Wimbledon.

Η επιστροφή του στο Gstaad έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το 2024 είχε φτάσει έως τα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τον Matteo Berrettini. Σε μια περίοδο αναζήτησης σταθερότητας, η επιλογή του τουρνουά συνδέεται με τη στόχευση σε πολύτιμους βαθμούς στην κατάταξη της ATP Tour, προκειμένου να διασφαλίσει παρουσία σε μεγαλύτερα ταμπλό.

Η πτώση στο Νο80 τον ωθεί να επαναχτίσει ρυθμό και αυτοπεποίθηση μέσα από smaller events, με το Gstaad να προσφέρει συνθήκες που ευνοούν το παιχνίδι του από τη baseline και το έντονο topspin, λόγω υψομέτρου και πιο αργού χωμάτινου τερέν.