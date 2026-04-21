Άλλαξε το «μονοπάτι» της Σάκκαρη στη Μαδρίτη

Η απόσυρση της Εκατερίνα Αλεξαντρόβα από το Madrid Open άλλαξε τα δεδομένα για τη Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πήρε τη θέση της (seeded) Ρωσίδας στο ταμπλό, οπότε περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα βρει είτε την Καρολίνα Πλίσκοβα, είτε παίκτρια από τα προκριματικά.

Αν πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο, λογικά θα συναντήσει Ελίζ Μέρτενς ή Άλεξ Ιάλα, ενώ στη φάση των «16» η πιθανότερη αντίπαλος είναι η Mαγκνταλένα Φρεχ, που πήρε τη θέση της τραυματία Αμάντα Ανισιμόβα.

Όποια παίκτρια προκριθεί στα προημιτελικά, μάλλον θα πέσει πάνω στην Έλενα Ριμπάκινα, Νο.2 του ταμπλό. Η 26χρονη Καζάκα έχει στη δική της πλευρά τις Τζέσικα Πεγκούλα, Κόκο Γκοφ, πιθανά της εμπόδια στα ημιτελικά του τουρνουά.

Η Μαρία κανονικά θα ξεκινούσε την πορεία της από τον πρώτο γύρο με αντίπαλο την Τζάνις Τζεν και στον δεύτερο θα περίμενε η Λιουντμίλα Σαμσόνοβα. Είχε κληρωθεί στο τέταρτο της Γκοφ, όπου θα βρεθεί τώρα lucky loser ή qualifier.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν σήμερα, αλλά η Σάκκαρη αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή (24/4).