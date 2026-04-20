Πτώση 13 θέσεων για Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε πρόωρα στη Βαρκελώνη και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει ακόμα περισσότερο στην παγκόσμια κατάταξη.

Συγκεκριμένα, μετά την ήττα από τον Φάμπιαν Μαροζάν στον πρώτο γύρο, ο 27χρονος τενίστας έχασε άλλες 13 θέσεις και είναι στο Νο.80 του ranking. Αυτή, μάλιστα, είναι η χειρότερη θέση του μετά το Νο.82 τον Μάρτιο του 2018.

Αυτή την εβδομάδα ο Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο Masters της Μαδρίτης και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αν δεν καταφέρει να υπερασπιστεί τους 50 βαθμούς από πέρυσι, τότε θα πλησιάσει ακόμα περισσότερο το Νο.100 του κόσμου.

Η κλήρωση της διοργάνωσης θα γίνει σήμερα (12.00) και λόγω του ranking του ο Στέφανος μπορεί να βρει και πάλι δυνατούς αντιπάλους από πολύ νωρίς.

Σε ό,τι αφορά την κορυφή, ο Γιάνικ Σίνερ παραμένει στο Νο.1 και θα έχει στη Μαδρίτη την ευκαιρία να διευρύνει τη διαφορά του από τον Κάρλος Αλκαράθ, που δεν θα παίξει στο τουρνουά λόγω τραυματισμού.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, από την πλευρά του, θα περάσει την 860η εβδομάδα του στο Top 5 του κόσμου, ξεπερνώντας τις 859 του Ρότζερ Φέντερερ που ήταν και το ρεκόρ.

Στις γυναίκες, η Έλενα Ριμπάκινα εδραιώθηκε στο Νο.2 του κόσμου και... βλέπει κορυφή, ενώ η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε μια θέση και είναι στο Νο.37. Η κορυφαία Eλληνίδα τενίστρια υπερασπίζεται στη Μαδρίτη την περσινή της παρουσία στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.