Μπέκερ για Τσιτσιπά: «Πότε θα καταλάβει ότι ίσως πρέπει να αλλάξει μερικά πράγματα;»

Ο Μπόρις Μπέκερ σχολίασε τη νέα πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη, υποστηρίζοντας ότι ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα πρέπει να... αναλάβει δράση.

Ο θρυλικός Γερμανός, άλλοτε Νο.1 στον κόσμο, κοινοποίησε στα social media μια ανάρτηση που ανέφερε ότι ο Στέφανος θα βρεθεί στην καλύτερη περίπτωση στο Νο.78 της παγκόσμιας κατάταξης την άλλη εβδομάδα και πρόσθεσε τα εξής: «Αναρωτιέμαι, πότε θα συνειδητοποιήσει ότι ίσως πρέπει να αλλάξει μερικά πράγματα στην επαγγελματική του ζωή; Είναι ακόμη αρκετά νέος ώστε να το γυρίσει, αν το θέλει πραγματικά…».

Ο 27χρονος τενίστας δεν κατάφερε να ξεπεράσει χθες το εμπόδιο του Φάμπιαν Μαροζάν στο Μόναχο και γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα του στο tour.