Μπέκερ για Τσιτσιπά: «Πότε θα καταλάβει ότι ίσως πρέπει να αλλάξει μερικά πράγματα;»

Ο θρυλικός Γερμανός, άλλοτε Νο.1 στον κόσμο, κοινοποίησε στα social media μια ανάρτηση που ανέφερε ότι ο Στέφανος θα βρεθεί στην καλύτερη περίπτωση στο Νο.78 της παγκόσμιας κατάταξης την άλλη εβδομάδα και πρόσθεσε τα εξής: «Αναρωτιέμαι, πότε θα συνειδητοποιήσει ότι ίσως πρέπει να αλλάξει μερικά πράγματα στην επαγγελματική του ζωή; Είναι ακόμη αρκετά νέος ώστε να το γυρίσει, αν το θέλει πραγματικά…».
Ο 27χρονος τενίστας δεν κατάφερε να ξεπεράσει χθες το εμπόδιο του Φάμπιαν Μαροζάν στο Μόναχο και γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα του στο tour.
Wondering when does he realise , he might have to change a few things in his professional life ? He is still young enough to turn it around , if he really wants to… https://t.co/Jmla2TEnR4— Boris Becker (@TheBorisBecker) April 15, 2026