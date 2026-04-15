Xάνει πάνω από δέκα θέσεις στο ranking ο Τσιτσιπάς

Δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες στο χώμα, την αγαπημένη του επιφάνεια, έχει φέτος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και αυτό έχει ως συνέπεια να κατρακυλήσει στην παγκόσμια κατάταξη.

Μετά τoν πρόωρο αποκλεισμό στο Μόντε Κάρλο (όπου ηττήθηκε από τον Φραν Σερούντολο στον πρώτο γύρο), ο 27χρονος τενίστας ξεκίνησε την εβδομάδα αυτή από το Νο.67, έχοντας απώλεια 19 θέσεων.

Υπερασπιζόταν, όμως, άλλους 100 βαθμούς στο Μόναχο και η αναπάντεχη ήττα από τον Φάμπιαν Μαροζάν στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση, θα τον στείλει τη Δευτέρα (20/4) κοντά στο Νο.80.

Για την ώρα, είναι στο Νο.79 του live ranking, αλλά θα πρέπει να δει τι θα κάνουν αυτή την εβδομάδα οι παίκτες που τον ακολουθούν.

Το βέβαιο είναι ότι αυτή θα είναι χειρότερη θέση του μετά τον Φεβρουάριο του 2018...

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τουρνουά της χωμάτινης σεζόν, υπερασπίζεται από 50 βαθμούς σε Μαδρίτη, Ρώμη και Roland Garros.