Νέα ήττα και νέα μεγάλη πτώση στην κατάταξη για Τσιτσιπά (vid)

Ο Φάμπιαν Μαροζάν πέτυχε το πρώτο του μπρέικ στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Μονάχου.

Οι δύο παίκτες επέστρεψαν στο court μετά τη χθεσινή διακοπή λόγω σκότους, με το σκορ να είναι στο 3-6, 7-6(5), 2-2 και τις μπάλες στα χέρια του 26χρονου Ούγγρου (Νο.42). Ο 27χρονος Έλληνας, μάλιστα, είχε χάσει και ματς πόιντ στο 5-6 του δεύτερου σετ.

Ο Μαροζάν μπήκε στην αναμέτρηση με 0/11 μπρέικ πόιντ και έχασε άλλο ένα στο πρώτο service game του Στέφανου, που έδειχνε να λειτουργεί άψογα υπό πίεση.

Και οι δύο παίκτες κράτησαν σχετικά εύκολα το σερβίς τους στη συνέχεια, αλλά η μεγαλύτερη πίεση ήταν στην πλευρά του Τσιτσιπά, που βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια στο 5-4.

Εκεί ο Μαροζάν έχασε δύο ματς πόιντ και έφτασε στα 0/14 μπρέικ πόιντ, όμως ο Στέφανος αστόχησε (ξανά) με το backhand στην τρίτη ευκαιρία του αντιπάλου του και ο Ούγγρος κατάφερε να κλείσει τον αγώνα μετά από συνολική προσπάθεια διάρκειας 2 ωρών και 28 λεπτών. Τον περιμένει ο Ντένις Σαποβάλοφ στον δεύτερο γύρο.

Ο Τσιτσιπάς, από την πλευρά του, στρέφει το βλέμμα του στο Masters της Μαδρίτης (22/4), ελπίζοντας να αφήσει πίσω του το κακό του ξεκίνημα στην αγαπημένη του χωμάτινη σεζόν, όπου έχει για την ώρα δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες!

Με τη νέα απώλεια βαθμών θα έχει ξανά πτώση στην παγκόσμια κατάταξη και θα βρεθεί στην καλύτερη περίπτωση στο Νο.79 του κόσμου (-12).

Έχει ελάχιστους βαθμούς να υπερασπιστεί μετά την ολοκλήρωση της χωμάτινης σεζόν, όμως θα αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες κληρώσεις εξαιτίας του ranking του και σίγουρα θα πρέπει να ανεβάσει το επίπεδό του για να μπορέσει να βελτιώσει τη θέση του.