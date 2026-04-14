Μεσημέρι Τετάρτης επιστρέφει στο γήπεδο ο Τσιτσιπάς

Οι δύο παίκτες θα επιστρέψουν στο κεντρικό court του Μονάχου περίπου στις 14.00 (Cosmote Sport 6), αμέσως μετά το ματς Ριντερκνές-Φονσέκα που θα ανοίξει το πρόγραμμά στις 12.00.
Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ με 3-6, αλλά ο Μαροζάν έφερε το ματς στα ίσα κερδίζοντας το τάι μπρέικ του δεύτερου με 7-6(5). Ο αγώνας θα συνεχιστεί από το 2-2 του τρίτου σετ, με τον Ούγγρο να έχει το σερβίς.
Ο νικητής του ματς θα παίξει την Πέμπτη (16/4) στον δεύτερο γύρο με τον Ντένις Σαποβάλοφ.
Το πρόγραμμα στο κεντρικό γήπεδο:
12.00
Ριντερκνές-Φονσέκα
Μαροζάν-Τσιτσιπάς (3-6, 7-6, 2-2)
Μπλοκς-Σέλτον
Κομπόλι-Μπεργκς