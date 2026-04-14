Μεσημέρι Τετάρτης επιστρέφει στο γήπεδο ο Τσιτσιπάς

Στέφανος Τσιτσιπάς και Φάμπιαν Μαροζάν θα ολοκληρώσουν αύριο (15/4) την αναμέτρησή τους για τον πρώτο γύρο του BMW Open που διεκόπη σήμερα λόγω έλλειψης φωτισμού.

Οι δύο παίκτες θα επιστρέψουν στο κεντρικό court του Μονάχου περίπου στις 14.00 (Cosmote Sport 6), αμέσως μετά το ματς Ριντερκνές-Φονσέκα που θα ανοίξει το πρόγραμμά στις 12.00.

Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ με 3-6, αλλά ο Μαροζάν έφερε το ματς στα ίσα κερδίζοντας το τάι μπρέικ του δεύτερου με 7-6(5). Ο αγώνας θα συνεχιστεί από το 2-2 του τρίτου σετ, με τον Ούγγρο να έχει το σερβίς.

Ο νικητής του ματς θα παίξει την Πέμπτη (16/4) στον δεύτερο γύρο με τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό γήπεδο:

12.00

Ριντερκνές-Φονσέκα

Μαροζάν-Τσιτσιπάς (3-6, 7-6, 2-2)

Μπλοκς-Σέλτον

Κομπόλι-Μπεργκς