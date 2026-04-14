Διακοπή στην πρεμιέρα του Τσιτσιπά, την Τετάρτη η συνέχεια (vid)

Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Φάμπιαν Μαροζάν για τον πρώτο γύρο του Μονάχου διεκόπη λόγω περιορισμένης ορατότητας στο τρίτο σετ!

Και είναι, μάλιστα, όλα ανοιχτά, καθώς το ματς σταμάτησε στο 3-6, 7-6(5), 2-2, με τις μπάλες στα χέρια του 26χρονου Ούγγρου (Νο.42).

Ο Στέφανος κατάφερε να... αρπάξει το πρώτο σετ, παρότι απειλήθηκε σε τρία σερί service games του (0-40 στο 2-1, 0-40 στο 3-2 και 15-40 στο 3-4) από τον Μαροζάν, που είχε συνολικά 0/10 μπρέικ πόιντ!

Πιο αποτελεσματικός ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.67), εκμεταλλεύτηκε την πρώτη του ευκαιρία στο έβδομο γκέιμ, πήρε σημαντικό προβάδισμα και έκλεισε το σετ με το δεύτερο μπρέικ του στο 3-5.

Το δεύτερο σετ ήταν σαφώς πιο κλειστό, με τους δύο παίκτες να κρατούν πιο εύκολα το σερβίς τους, μέχρι το 5-6 όπου ο Μαροζάν σέρβιρε υπό πολύ μεγάλη πίεση. Τότε ο Στέφανος έφτασε σε ματς πόιντ, όμως ο Ούγγρος κατάφερε να μείνει όρθιος και να στείλει το σετ σε τάι μπρέικ.

Εκεί ο Μαροζάν πέτυχε δύο μίνι μπρέικ και βρέθηκε με τέσσερα σετ πόιντ (6-2), όμως αν και ο Στέφανος μπόρεσε να σβήσει τα τρία και να φέρει ξανά ισορροπία, έχασε ξανά το σερβίς του στο 6-5 και μαζί το σετ.

Στο σημείο αυτό ο 27χρονος τενίστας διαμαρτυρήθηκε έντονα για την έλλειψη φωτισμού (δεν υπάρχουν προβολείς στο γήπεδο), ωστόσο το ματς συνεχίστηκε μέχρι και το τέταρτο γκέιμ του τρίτου σετ, όπου ο Τσιτσιπάς έσβησε μπρέικ πόιντ του Μαροζάν με ένα οριακό χτύπημα.

Ο αγώνας, λοιπόν, θα συνεχιστεί αύριο (15/4), λογικά περίπου στις 14.00, και ο νικητής θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Ο Στέφανος υπερασπίζεται 100 βαθμούς αυτή την εβδομάδα και εξυπακούεται ότι καίγεται για τη νίκη απέναντι στον Μαροζάν... Σε περίπτωση ήττας θα βρεθεί κοντά στο Νο.80 της παγκόσμιας κατάταξης!