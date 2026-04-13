Aπόγευμα Τρίτης η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο Μόναχο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει αύριο (14/4) την προσπάθειά του στο BMW Open του Μονάχου (ATP 500), που είναι ο δεύτερος σταθμός του στη φετινή χωμάτινη σεζόν.

Ο 27χρονος τενίστας, που σήμερα έπεσε στο Νο.67 του κόσμου, θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο συγκεκριμένο τουρνουά και θα βρει απέναντί του τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν, Νο.42 στον κόσμο. Ο αγώνας θα κλείσει το πρόγραμμα στο κεντρικό court, δηλαδή θα αρχίσει περίπου στις 18.00 (Cosmote Sport 6).

Ο δύο παίκτες είχαν συναντηθεί και πέρυσι στο Σινσινάτι, όπου ο Στέφανος είχε επικρατήσει στα δύο σετ. Όποιος πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16», θα βρει εκεί τον νικητή του ματς Γκρίκσπορ-Σαποβάλοφ.

Ο Τσιτσιπάς υπερασπίζεται αυτή την εβδομάδα 100 βαθμούς από την περσινή παρουσία του στα προημιτελικά της Βαρκελώνης.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό court:

(12.00)

Tαμπίλο-Φονσέκα

Ζβέρεφ-Κετσμάνοβιτς

Μόλτσαν-Μπούμπλικ

Μαροζάν-Τσιτσιπάς