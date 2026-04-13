Στην κορυφή του κόσμου ο Σϊνερ - Απώλεια 19 θέσεων για Τσιτσιπά

Η εκρηκτική πορεία του Γιάνικ Σίνερ στο ATP Tour τον τελευταίο ενάμιση μήνα επιβεβαιώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο και στη βαθμολογία της ATP. Αντίθετα αυτή την εβδομάδα υπήρξε ελεύθερη πτώση για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο 24χρονος Ιταλός, κατακτώντας τρεις διαδοχικούς τίτλους σε ATP Masters 1000 διοργανώσεις (BNP Paribas Open, Miami Open, Monte Carlo Masters), επέστρεψε στην κορυφή του παγκόσμιου τένις, αφήνοντας πίσω του τον Κάρλος Αλκαράθ — τόσο στο Μόντε Κάρλο όσο και στην κορυφή της κατάταξης.

Πλέον, ο Σίνερ διατηρεί προβάδισμα 110 βαθμών έναντι του μεγάλου του αντιπάλου και έχει μπροστά του σημαντική ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά κατά τη διάρκεια της χωμάτινης περιόδου. Ειδικά στο επερχόμενο Masters της Μαδρίτης (22/04), δεν έχει βαθμούς να υπερασπιστεί, γεγονός που του δίνει σαφές πλεονέκτημα.

Από την άλλη πλευρά, ο Αλκαράθ μπορεί να επανακτήσει άμεσα την κορυφή, με μοναδική προϋπόθεση την κατάκτηση του τίτλου στο Barcelona Open μέσα στην εβδομάδα.

Ανακατατάξεις στην πρώτη δεκάδα – Μεγάλη πτώση για Τσιτσιπά

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης παρουσίασε αρκετές διαφοροποιήσεις. Ο Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ ανέβηκε δύο θέσεις, φτάνοντας ξανά στο Νο 5 — που αποτελεί και την κορυφαία επίδοσή του. Αντίθετα, ο Λορέντσο Μουζέτι, περσινός φιναλίστ στο Μόντε Κάρλο, υποχώρησε κατά τέσσερις θέσεις.

Σημαντική ήταν και η πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος έχασε 19 θέσεις και πλέον βρίσκεται στο Νο 67 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Έλληνας τενίστας είχε να υπερασπιστεί 200 βαθμούς, όμως ο πρόωρος αποκλεισμός του από τον πρώτο γύρο του Monte Carlo Masters τού απέφερε μόλις 10, με αποτέλεσμα τη μεγάλη απώλεια.

Η παγκόσμια κατάταξη ATP (έως 13/04/26)

Σίνερ, Γιάνικ (ITA) – 13.350 (+1)

Αλκαράθ, Κάρλος (ESP) – 13.240 (-1)

Ζβέρεφ, Αλεξάντερ (GER) – 5.555 (0)

Τζόκοβιτς, Νόβακ (SRB) – 4.710 (0)

Οζέρ-Αλιασίμ, Φέλιξ (CAN) – 4.100 (+2)

Σέλτον, Μπεν (USA) – 3.900 (+2)

Ντε Μινόρ, Άλεξ (AUS) – 3.895 (-1)

Φριτζ, Τέιλορ (USA) – 3.870 (+1)

Μουζέτι, Λορέντσο (ITA) – 3.625 (-4)

Μεντβέντεφ, Ντανιίλ – 3.560 (0)

…

Τσιτσιπάς, Στέφανος (GRE) – 805 (-19)

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