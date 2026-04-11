Επιστροφή στο Group I για την Ελλάδα με «σφραγίδα» Σάκκαρη

Η Εθνική ομάδα τένις γυναικών εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό της στο Group I του Billie Jean King Cup, με τη Μαρία Σάκκαρη να ολοκληρώνει τη δουλειά στο καθοριστικό tie απέναντι στη Νότια Αφρική.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Γιάνι φαν Ζιλ με 6-4, 6-1, διαμορφώνοντας το 2-0 και «κλειδώνοντας» τη νίκη για την Ελλάδα. Νωρίτερα, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ είχε δώσει το προβάδισμα, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Ισαμπέλα Κρούγκερ με 6-2, 6-3.

Η Σάκκαρη συνάντησε αντίσταση στο πρώτο σετ, με τη νεαρή Νοτιοαφρικανή να παραμένει ανταγωνιστική μέχρι το 4-4. Από εκεί και πέρα όμως, η εμπειρία και η ποιότητα της Ελληνίδας έκαναν τη διαφορά, καθώς κυριάρχησε πλήρως και κατέκτησε τα 8 από τα επόμενα 9 games για να φτάσει άνετα στη νίκη.

Η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στη Μπάνια Λούκα, όπου διεξήχθη το τουρνουά του Group II της Ευρωαφρικανικής Ζώνης. Παρέμεινε αήττητη, με πέντε νίκες σε ισάριθμα ties και συνολικό απολογισμό 13 νικών σε 14 αναμετρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την αλλαγή του φορμάτ το 2020, η Ελλάδα είχε συμμετάσχει στο Group I το 2024 και το 2025, ενώ πλέον επιστρέφει ξανά το 2027, έχοντας ως επόμενο μεγάλο στόχο την πρόκριση στα Qualifiers.

Από τη διοργάνωση στη Βοσνία, την άνοδο εξασφάλισε και η Βουλγαρία, η οποία επικράτησε της Κύπρου με 2-0, με την κυπριακή ομάδα να αγωνίζεται χωρίς τη Ραλούκα Σέρμπαν.