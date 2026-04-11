Αήττητη η Εθνική τένις γυναικών και έτοιμη για την άνοδο

Η Εθνική Ελλάδας Fed Cup ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τις υποχρεώσεις της στο δεύτερο γκρουπ της Β’ κατηγορίας της ευρωαφρικανικής ζώνης του Billie Jean King Cup, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα να διεκδικήσει την άνοδο.

Στο τελευταίο της παιχνίδι, η ελληνική ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας με 3-0, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της κατάσταση και διατηρώντας το αήττητο. Η αρχή έγινε με τη νίκη της Μάρθας Ματούλα, η οποία επικράτησε σε δύο σετ της Μπλόμκβιστ.

Στη συνέχεια, η Μαρία Σάκκαρη πρόσθεσε ακόμα έναν πόντο για την Ελλάδα, παίρνοντας δύσκολη αλλά σημαντική νίκη απέναντι στη Χιεταράντα σε δύο σετ.

Το τελικό 3-0 «σφραγίστηκε» στο διπλό, όπου οι Κοροκοζίδη και Παπαμιχαήλ επικράτησαν με άνεση των αντιπάλων τους, ολοκληρώνοντας ιδανικά την αναμέτρηση.

Η ελληνική ομάδα στρέφει την προσοχή της στον επόμενο αγώνα, όπου θα παίξει με τη Νότια Αφρική με στόχο ένα από τα δύο εισιτήρια που θα δώσουν την άνοδο στην επόμενη κατηγορία.