Στο κυρίως ταμπλό του Βουκουρεστίου ο Σακελλαρίδης!

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης έκανε το δύο στα δύο στο Βουκουρέστι και έκλεισε θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης (ATP 250)!

Ο αγώνας με τον Ντίμιταρ Κουζμάνοφ (Νο.312) είχε διακοπεί χθες λόγω κακοκαιρίας, τη στιγμή που ο Νο.2 τενίστας της Ελλάδας (Νο.225 στον κόσμο) ήταν μπροστά με 5-2 στο πρώτο σετ.

Οι δύο παίκτες επέστρεψαν σήμερα στο court και ο Στέφανος διατήρησε το προβάδισμα, «γράφοντας» το 1-0 (6-3).

Ο 21χρονος τενίστας σέρβιρε εξαιρετικά και στο δεύτερο σετ, αλλά αυτή τη φορά συνάντησε τη σθεναρή αντίσταση του 32χρονου Βούλγαρου, που έσωσε μπρέικ πόιντ στο 5-5 και «άντεξε» μέχρι το τάι μπρέικ.

Εκεί ο Σακελλαρίδης πήρε άμεσα το προβάδισμα με 3-0 και παρότι έχασε το σερβίς του στο 5-4, διατήρησε την αυτοκυριαρχία του, πέτυχε νέο μίνι μπρέικ στο 6-6 και σφράγισε την πρόκριση. Πήρε, λοιπόν, τη νίκη με 6-3, 7-6(6) σε 1 ώρα και 55 λεπτά και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο του τουρνουά.

Θα είναι ένας εκ των Ματέο Αρνάλντι, Γιαν Τσοΐνσκι, Ντίνο Πρίζμιτς και Ότο Βιρτάνεν και ο αγώνας θα γίνει σήμερα.

Θυμίζουμε ότι ο Στέφανος νίκησε με 6-4, 6-3 τον Τσουν Ισίν Τσενγκ (No.156) στον πρώτο γύρο των προκριματικών.

Aυτή θα είναι η δεύτερη παρουσία του σε κυρίως ταμπλό τουρνουά της ATP, μετά το Hellenic Championship τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, όμως, είχε μπει στη διοργάνωση με wild card.