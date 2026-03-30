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Μια νίκη μακριά από το κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης

Τένις
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Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ξεκίνησε δυναμικά στα προκριματικά του ATP 250 στο Βουκουρέστι, αποκλείοντας το Νο.4 του ταμπλό και προκρίθηκε στον τελικό γύρο.

 

Ο 21χρονος Έλληνας (Νο.225) νίκησε τον Τσουν-Χσιν Τσενγκ (Νο.156) με 6-4, 6-3 και απέχει μία νίκη από το κυρίως ταμπλό του Tiriac Open. Είχε τον έλεγχο και στα δύο σετ: πήρε το πρώτο με break στο 10ο game και στο δεύτερο ανέτρεψε το 0-2 με σερί πέντε games.

Λόγω βροχής, θα αγωνιστεί ξανά σήμερα (περίπου 16:00) απέναντι σε έναν εκ των Ντιμίταρ Κουζμάνοφ ή Στέφανο Τραβάλια, διεκδικώντας την πρόκριση.

Μέχρι σήμερα έχει αγωνιστεί σε κυρίως ταμπλό ATP μόνο μία φορά, με wild card στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο.

Μια νίκη μακριά από το κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης