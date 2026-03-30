Μια νίκη μακριά από το κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ξεκίνησε δυναμικά στα προκριματικά του ATP 250 στο Βουκουρέστι, αποκλείοντας το Νο.4 του ταμπλό και προκρίθηκε στον τελικό γύρο.

Ο 21χρονος Έλληνας (Νο.225) νίκησε τον Τσουν-Χσιν Τσενγκ (Νο.156) με 6-4, 6-3 και απέχει μία νίκη από το κυρίως ταμπλό του Tiriac Open. Είχε τον έλεγχο και στα δύο σετ: πήρε το πρώτο με break στο 10ο game και στο δεύτερο ανέτρεψε το 0-2 με σερί πέντε games.

Λόγω βροχής, θα αγωνιστεί ξανά σήμερα (περίπου 16:00) απέναντι σε έναν εκ των Ντιμίταρ Κουζμάνοφ ή Στέφανο Τραβάλια, διεκδικώντας την πρόκριση.

Μέχρι σήμερα έχει αγωνιστεί σε κυρίως ταμπλό ATP μόνο μία φορά, με wild card στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο.