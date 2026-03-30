Αλκαράθ και Σαμπαλένκα απολαμβάνουν την κορυφή, μικρή άνοδος για τον Τσιτσιπά, υποχώρησε η Σάκκαρη

Αλκαράθ και Σαμπαλένκα φιγουράρουν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, ανδρών και γυναικών, αντίστοιχα, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να σημειώνει άνοδο δύο θέσεων και την Μαρία Σάκκαρη να υποχωρεί.

Ο Γιανίκ Σίνερ, πάντως, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και πλησιάζει αισθητά τον Κάρλος Αλκαράθ στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Μετά την κατάκτηση τόσο του Indian Wells όσο και του Μαϊάμι, ο Ιταλός μείωσε τη διαφορά στους 1.190 βαθμούς και δείχνει ικανός να διεκδικήσει άμεσα το Νο.1, ακόμη και στο Μόντε Κάρλο αν συνεχίσει στο ίδιο τέμπο.

Ο Αλκαράθ, παρότι δεν είχε βαθιά πορεία στο Μαϊάμι, αύξησε ελαφρώς τη συγκομιδή του και έφτασε τους 13.590 βαθμούς, παραμένοντας στην κορυφή. Την ίδια στιγμή, το χάσμα των δύο πρώτων από τους υπόλοιπους είναι εντυπωσιακό και αποτυπώνει την κυριαρχία τους στο tour.

Στην τρίτη θέση ανέβηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, αξιοποιώντας την απουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς, ωστόσο η διαφορά του από τη δεύτερη θέση παραμένει τεράστια, ξεπερνώντας τους 7.000 βαθμούς.

Σταθερός στην πρώτη πεντάδα παραμένει ο Λορέντσο Μουζέτι, ενώ ακολουθούν ο Άλεξ Ντε Μινόρ στο Νο.6 και ο Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ, που κέρδισε μία θέση και ανέβηκε στο Νο.7. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Τέιλορ Φριτζ, Μπεν Σέλτον και Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Ανοδική είναι η πορεία του Φλάβιο Κομπόλι, που ανέβηκε στο Νο.13, σημειώνοντας νέο προσωπικό ρεκόρ, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Γίρι Λεχέτσκα, ο οποίος μετά την παρουσία του στον τελικό του Μαϊάμι βρέθηκε στο Νο.14 με άνοδο οκτώ θέσεων.

Όσον αφορά τον Στέφανος Τσιτσιπάς, κατέγραψε μικρή άνοδο δύο θέσεων και πλέον βρίσκεται στο Νο.49 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στο WTA Tour, η Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή με διαφορά, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της. Η νέα επιτυχία της στο Μαϊάμι, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, την κράτησε στο Νο.1 με 11.025 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση παραμένει η Έλενα Ριμπάκινα, η οποία ωστόσο απέχει σχεδόν 3.000 βαθμούς από την κορυφή.

Η Κόκο Γκοφ, φιναλίστ στο Μαϊάμι, ανέβηκε στο Νο.3, αφήνοντας εκτός τριάδας την Ίγκα Σβιόντεκ. Η Πολωνή βρίσκεται πλέον στο Νο.4 και, παρά τη μικρή βαθμολογική διαφορά, η θέση της αντικατοπτρίζει τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα να βρει ρυθμό.

Σταθερές παραμένουν στο Νο.5 και Νο.6 οι Τζέσικα Πεγκούλα και Αμάντα Ανισίμοβα αντίστοιχα. Η Ελίνα Σβιτολίνα ανέβηκε στο Νο.7, με την Τζάσμιν Παολίνι να υποχωρεί στο Νο.8. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Βικτόρια Μπόκο και Μίρα Αντρέεβα.

Εκτός δεκάδας, η Καρολίνα Μούχοβα ανέβηκε στο Νο.11, ενώ η νεαρή Ίβα Γιόβιτς συνέχισε την ανοδική της πορεία φτάνοντας στο Νο.16, που αποτελεί νέο προσωπικό ρεκόρ. Σημαντική άνοδο σημείωσε και η Μαρί Μπούζκοβα, η οποία κέρδισε έξι θέσεις και ανέβηκε στο Νο.26.

Τέλος, η Χέιλι Μπαπτίστ εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή της παρουσία στο Μαϊάμι και σκαρφάλωσε στο Νο.33, σημειώνοντας career high, ενώ η Μαρία Σάκκαρη υποχώρησε στο Νο.36, χάνοντας τρεις θέσεις.