Ξημερώματα Δευτέρας ο επόμενος αγώνας του Τσιτσιπά

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει μια θέση στη φάση των «16» του Miami Open, βλέποντας να ανοίγεται μπροστά του μια καλή ευκαιρία.

Ο επόμενος αντίπαλος του 27χρονου τενίστα είναι ο Αρτούρ Φις (Νο.31) και ο αγώνας τους θα κλείσει το πρόγραμμα στο κεντρικό court του Μαϊάμι, δηλαδή θα αρχίσει 2.30-03.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/3).

Ο Στεφ προέρχεται από τη μεγάλη νίκη του (τη 12 σε 13 αγώνες) απέναντι στον Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο.6), όμως τώρα θα βρει στην άλλη πλευρά του φιλέ έναν παίκτη τον οποίο δεν έχει νικήσει ποτέ! Συγκεκριμένα, ο 21χρονος Γάλλος μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες και το βέβαιο είναι ότι ψυχολογικά έχει το αβαντάζ.

Ο Τσιτσιπάς, ωστόσο, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί αν σερβίρει όπως στον αγώνα με τον Ντε Μινόρ και διαθέτει τα όπλα να «χτυπήσει» τον Φις, που τον τελευταίο καιρό συνεργάζεται με τον πρώην προπονητή του, τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς.

Όποιος πάρει το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Μπερετίνι-Βασερό και ο δρόμος είναι ανοιχτός, τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά, όπου λογικά θα περιμένει ο Κάρλος Αλκαράθ.

Με την ευκαιρία, να πούμε ότι ο 22χρονος Ισπανός παίζει με τον Σεμπ Κόρντα, ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα θα αναμετρηθεί με την Kέιτι Μακνάλι, στο κυνήγι του Sunshine Double.

Το πρόγραμμα στο κεντρικό court:

Stadium (18.00)

Φερνάντεζ-Πεγκούλα

Οπέλκα-Φριτζ

Αλκαράθ-Κόρντα

(όχι πριν τη 01.00)

Σαμπαλένκα-Μακνάλι

Φις-Τσιτσιπάς