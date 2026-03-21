Τσιτσιπάς: «Έπρεπε να διαχειριστώ το άγχος στο τέλος»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν πολύ χαρούμενος για την εμφάνισή του κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ και κυρίως για την αποτελεσματικότητά του στο σερβίς.

«Υπήρχαν στιγμές στον αγώνα που ένιωθα πραγματικά πολύ καλά», δήλωσε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Έπρεπε να διαχειριστώ το άγχος προς το τέλος. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις τέτοιες στιγμές και καταστάσεις απέναντι στον Άλεξ. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνιστής, επιστρέφει πολλές μπάλες, οπότε έπρεπε να δουλέψω αρκετά σκληρά για τους πόντους μου».

Αναφερόμενος στα εκπληκτικά νούμερα στο πρώτο σερβίς του (39/40), τόνισε: «Μου αρέσει να λέω ότι είναι θέμα ικανότητας. Μακάρι να συνέβαινε αυτό σε κάθε αγώνα, θα ήταν τρελό. Αν μπορούσα να το διατηρώ αυτό σε κάθε αγώνα, θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος».

Ο Στέφανος θα παίξει αύριο (22/3) στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης με τον Αρτούρ Φις.