Έστειλε μήνυμα στον 17χρονο Κουαμέ ο Τζόκοβιτς (vid)

Mεγάλη μέρα ήταν η χθεσινή για τον Μοΐζ Κουαμέ, τον νεαρότερο παίκτη στο Top 900 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 17χρονος Γάλλος (Νο.385), ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του αθλήματος, πέτυχε στο Μαϊάμι την πρώτη νίκη του στο tour και έγινε ο νεαρότερος παίκτης που κερδίζει ματς σε 1000άρι μετά τον Ράφα Ναδάλ το 2003. Και η χαρά του έγινε ακόμα μεγαλύτερη, όταν δέχτηκε συγχαρητήρια από το είδωλό του!

«Έχω ένα μικρό μυστικό… Μετά τη νίκη, ο Νόβακ Τζόκοβιτς μου έστειλε μήνυμα», είπε ο Κουαμέ στο Tennis Channel μετά το με 5-7, 6-4, 6-4 επί του Ζακάρι Σβάιντα. «Είμαι τόσο αγχωμένος, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Μου έστειλε κάτι σαν: “Μεγάλος αγώνας σήμερα. Συγχαρητήρια. Ελπίζω να πας μακριά”».

«Ίσως (να απαντήσω): “Ευχαριστώ, Νόβακ. Ευχαριστώ, είδωλό μου.” Όχι… δεν ξέρω! Φαντάσου το είδωλό σου να σου στέλνει μήνυμα έτσι… Είναι ό,τι πιο cool υπάρχει».

O Κουαμέ θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον Τσέχο Γίρι Λεχέτσκα.