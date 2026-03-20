Ήττα-σοκ για τη Σβιόντεκ! (vid)

Σε αγωνιστική κρίση η Ίγκα Σβιόντεκ, έχασε στα τρία σετ από τη Μάγκντα Λινέτ και έμεινε εκτός τρίτου γύρου στο Μαϊάμι!

Η 24χρονη Πολωνή, Νο.3 στον κόσμο, κατέκτησε επιβλητικά το πρώτο σετ, αλλά ηττήθηκε τελικά με 1-6, 7-5, 6-3 από τη συμπατριώτισσά της (Νο.50), μένοντας πρόωρα (για τα δεδομένα της) εκτός για τέταρτο συνεχόμενο τουρνουά. Αν, μάλιστα, η Κόκο Γκοφ περάσει στον τελικό της Φλόριντα, τότε θα χάσει μία ακόμα θέση στην κατάταξη και θα βρεθεί στο Νο.4 του κόσμου.

Με αυτή την ήττα ολοκληρώνεται και ένα εκπληκτικό σερί της Ίγκα, που είχε κερδίσει 73 συνεχόμενες πρεμιέρες της από το WTA Finals του 2021!

Η 34χρονη Λινέτ, από την πλευρά της, πέτυχε Top 3 νίκη στο Μαϊάμι για δεύτερη σερί χρονιά, καθώς πέρυσι είχε αφήσει εκτός την Γκοφ, που ήταν τότε στο Νο.3.

Η Πολωνή θα παίξει στον τρίτο γύρο με την Άλεξ Ιάλα, περσινή ημιφιναλίστ του Miami Open, που λύγισε με 6-7(6), 6-3, 6-3 τη Λάουρα Σίγκεμουντ.