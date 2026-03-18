Aναβλήθηκε η πρεμιέρα του Τσιτσιπά

Δεν θα ξεκινήσει τελικά απόψε την προσπάθειά του στο Μαϊάμι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Εξαιτίας της βροχόπτωσης στην αμερικανική πόλη, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα κανένας αγώνας του Miami Open και η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι το πρώτο σερβίς θα γίνει στις 22.00 (ώρα Ελλάδας).

Ο αγώνας του Στέφανου με τον Άρθουρ Φέρι επρόκειτο να κλείσει το πρόγραμμα στο Butch Buchholz στη 1 τα ξημερώματα, όμως αναβλήθηκε για αύριο Πέμπτη (19/3) το βράδυ καθώς δόθηκε προτεραιότητα στους αγώνες του πρώτου γύρου του τουρνουά των γυναικών, που θα έπρεπε κανονικά να ολοκληρωθούν σήμερα.

Η βροχή, πάντως, δεν έχει σταματήσει στο Μαϊάμι και δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στον προγραμματισμό.

Εφόσον η αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Βρετανό γίνει την Πέμπτη, τότε ο νικητής θα παίξει την Παρασκευή (20/3) στον δεύτερο γύρο με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.