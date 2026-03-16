Νέα αλλαγή για τη Σάκκαρη: Περνάει χωρίς αγώνα στον δεύτερο γύρο!

Μετά τις αποσύρσεις της τελευταίας στιγμής στο Miami Open, η Μαρία Σάκκαρη (Νο.33 του ταμπλό) θα είναι seeded στη διοργάνωση.

Θα περάσει, δηλαδή, με μπάι στον δεύτερο γύρο και εκεί θα συναντήσει είτε την Αλίσια Παρκς, είτε qulaifier. Αν καταφέρει να προκριθεί στον τρίτο γύρο, τότε λογικά θα αναμετρηθεί με την Κόκο Γκοφ, Νο.4 του ταμπλό.

Όποια παίκτρια πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16», εκτός απροόπτου θα παίξει με Λίντα Νόσκοβα ή Ελίζ Μέρτενς, ενώ στα προημιτελικά μάλλον θα περιμένει η Αμάντα Ανισιμόβα.

Η πιθανότερη αντίπαλος στα ημιτελικά είναι η Ίγκα Σβιόντεκ, που ενδέχεται να βρει τη Μίρα Αντρέεβα στην οκτάδα.

Θυμίζουμε ότι αρχικά η Μαρία είχε κληρωθεί με την Γιούλια Γκράμπχερ, αλλά μετά την απόσυρση της Αυστριακής προέκυψε η Ντάλμα Γκάλφι. Όλα αυτά πριν τις αποσύρσεις των Έμα Ραντουκάνου (No.24) και Μάγια Τζόιντ (No.28).

Η πρεμιέρα της Σάκκαρη θα γίνει την Πέμπτη (19/3) ή την Παρασκευή (20/3).