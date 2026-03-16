H κλήρωση του Τσιτσιπά στο Μαϊάμι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα στο Masters του Μαϊάμι, ελπίζοντας ότι από εκεί θα ξεκινήσει η πορεία της ανάκαμψής του!

Σήμερα έγινε η κλήρωση της διοργάνωσης και ο πρώτος αντίπαλός του θα είναι qualifier ή lucky loser.

Αν καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο, θα βρει εκεί τον Άλεξ Ντε Μινόρ, Νο.5 του ταμπλό. Όποιος περάσει στον τρίτο γύρο μάλλον θα πέσει πάνω στον Αρτούρ Φις, ενώ στη φάση των «16» λογικά θα περιμένει ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Στα προημιτελικά ο πιθανότερος αντίπαλος είναι ο Λορέντζο Μουζέτι και στα ημιτελικά ο Κάρλος Αλκαράθ, που μπορεί να κάνει πρεμιέρα απέναντι στον Ζοάο Φονσέκα!

Στο κάτω μέρος του ταμπλό είναι, βέβαια, ο Γιάνικ Σίνερ, που έχει μαζί του τον Σάσα Ζβέρεφ. Στη διοργάνωση, θυμίζουμε δεν θα αγωνιστεί ο τραυματίας Νόβακ Τζόκοβιτς.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τετάρτη (18/3).

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Αλκαράθ-Φριτζ

Μουζέτι-Ντε Μινόρ

Σέλτον-Ζβέρεφ

Αλιασίμ-Σίνερ