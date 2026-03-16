Τετραετής αποκλεισμός για ντόπινγκ σε πρώην παίκτη του Top 40

Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) ανακοίνωσε ότι ο Αυστραλός προπονητής και πρώην παίκτης Μαρίνκο Ματόσεβιτς τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων ετών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιντόπινγκ του Τένις (TADP).

Ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα έκρινε ότι ο Ματόσεβιτς, άλλοτε Νο.39 στον κόσμο, διέπραξε πέντε παραβάσεις των κανονισμών αντιντόπινγκ μεταξύ 2018 και 2020, μεταξύ των οποίων χρήση απαγορευμένης μεθόδου μέσω ντόπινγκ αίματος (όταν ήταν ακόμη ενεργός παίκτης), διευκόλυνση άλλου παίκτη να κάνει ντόπινγκ αίματος, παροχή συμβουλών σε άλλους παίκτες για το πώς να αποφεύγουν θετικά τεστ, καθώς και χρήση και κατοχή της απαγορευμένης ουσίας κλενβουτερόλη.

Ο Μαρίνκο Ματόσεβιτς αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μέχρι που παραδέχθηκε ντόπινγκ αίματος σε σχόλια προς τα μέσα ενημέρωσης λίγο πριν από την προγραμματισμένη ακρόαση.

Σχετικά με τις κατηγορίες ότι παρείχε συμβουλές σε άλλους παίκτες, ο πρόεδρος του ανεξάρτητου δικαστηρίου, Μάικλ Χέρον, δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ματόσεβιτς «ξεπέρασαν κατά πολύ την παθητική συσχέτιση και συνιστούν εσκεμμένη συμμετοχή» σε παραβίαση του TADP και ότι η «συμπεριφορά του πλήττει την ακεραιότητα του πλαισίου αντιντόπινγκ».

Το δικαστήριο απέρριψε επίσης τις δημόσιες κατηγορίες του Ματόσεβιτς σχετικά με την ακεραιότητα της διαδικασίας έρευνας της ITIA ως αβάσιμες, σημειώνοντας ότι η ITIA «ενήργησε εντός των αρμοδιοτήτων που της απονέμει το TADP».

Τα αποτελέσματα και τα χρηματικά έπαθλά του από τα τουρνουά ATP Challenger στο Morelos και στο Indian Wells τον Φεβρουάριο του 2018, περίπου την περίοδο της παράβασης ντόπινγκ, έχουν επίσης ακυρωθεί.

Η τιμωρία αποκλεισμού του Αυστραλού θα λήξει στις 15 Μαρτίου 2030, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιστραφούν τα εκκρεμή χρηματικά έπαθλα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού, ο Ματόσεβιτς απαγορεύεται να αγωνίζεται, να προπονεί ή να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε διοργάνωση ή δραστηριότητα τένις που έχει εγκριθεί ή διοργανώνεται από τα μέλη της ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon και USTA), ή από οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία ή τις ενώσεις και τους συλλόγους-μέλη της, επαγγελματική λίγκα ή διεθνή ή εθνικού επιπέδου διοργάνωση που συνδέεται με τη WADA.

Mέχρι πρόσφατα, ο Ματόσεβιτς ήταν προπονητής του συμπατριώτη του Τζόρνταν Τόμπσον, ενώ έχει δουλέψει και με τον Κρις Ο' Κόινελ.