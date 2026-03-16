Βγήκε εκτός Top 50 ο Τσιτσιπάς

Μετά την πρόωρη ήττα στο Indian Wells, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε άλλες οκτώ θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος τενίστας έπεσε στο Νο.51 και είναι η πρώτη φορά μετά τις 29 Απριλίου 2018 που βρίσκεται εκτός Top 50!

Ο Στέφανος αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι, όπου υπερασπίζεται 50 βαθμούς, ενώ θα ακολουθήσει το ξεκίνημα της χωμάτινης σεζόν, όπου χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην είναι ακόμα μεγαλύτερη η πτώση. Στο δεύτερο μισό της σεζόν, πάντως, δεν έχει βαθμούς να υπερασπιστεί.

Ο Νο.2 της Ελλάδας, ο Στέφανος Σακελλαρίδης, από την πλευρά του, σημείωσε άνοδο τεσσάρων θέσεων και είναι στο Νο.220, επιστρέφοντας στο career high. Αυτή η περίοδος είναι κρίσιμη για τον 21χρονο τενίστα, που κυνηγάει βαθμούς για να μπει στα προκριματικά του Roland Garros.

Άνοδο 16 θέσεων πραγματοποίησε ο Γιάννης Ξυλάς και σκαρφάλωσε στο Νο.347, μπαίνοντας για πρώτη φορά στο Top 350 του κόσμου.

Κατά τα άλλα, o νικητής του Indian Wells Γιάνικ Σίνερ μείωσε στους 2.150 βαθμούς τη διαφορά του από τον Κάρλος Αλκαράθ και έχει καλή ευκαιρία να τον πλησιάσει ακόμα περισσότερο μέχρι τη Ρώμη, αφού πέρυσι είχε χάσει λόγω της τιμωρίας του Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο και Μαδρίτη. Ο φιναλίστ της Καλιφόρνια Ντανίλ Μεντβέντεφ κέρδισε μια θέση και επέστρεψε στο Top 10.

Στις γυναίκες, η Μαρία Σάκκαρη είναι στο Νο.33 (+1) και φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να βάλει βαθμούς στην τσέπη στο Μαϊάμι, όπου κάνει πρεμιέρα απέναντι στην Γιούλια Γκράμπχερ.

Η φιναλίστ του Indian Wells Έλενα Ριμπάκινα, τέλος, εκτόπισε την Ίγκα Σβιόντεκ και ανέβηκε στο Νο.2 που είναι και career high. Η Βικτόρια Εμπόκο, από την πλευρά της είναι για πρώτη φορά στο Νο.9.