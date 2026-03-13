Πάλεψαν μέχρι τέλους αλλά λύγισαν στο match tie-break Σάκκαρη και Τσιτσιπάς

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκαν μια ανάσα από την πρόκριση στον τελικό του μικτού διπλού στο Indian Wells, όμως γνώρισαν την ήττα σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι από το Νο.1 ζευγάρι του ταμπλό, τη Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι και τον Λόιντ Γκλάσπουλ.

Το ελληνικό δίδυμο ηττήθηκε με 6-2, 4-6, 13-11, σε έναν ημιτελικό που κρίθηκε στο match tie-break και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι τον τελευταίο πόντο.

Οι Νταμπρόφσκι και Γκλάσπουλ πήραν το πρώτο σετ με 6-2, όμως η Σάκκαρη και ο Τσιτσιπάς αντέδρασαν άμεσα, κατακτώντας το δεύτερο σετ με 6-4 και στέλνοντας το παιχνίδι στο tie-break που θα έκρινε την πρόκριση.

Στο καθοριστικό παιχνίδι, το ελληνικό δίδυμο βρέθηκε πίσω με 4-2, αλλά κατάφερε να επιστρέψει και να ισοφαρίσει σε 4-4. Από εκείνο το σημείο και μετά οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, με τους Σάκκαρη και Τσιτσιπά να δείχνουν μεγάλη ψυχραιμία, σώζοντας τρία match points (8-9, 9-10 και 10-11).

Παρά την προσπάθεια, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν οι ίδιοι ευκαιρία για να κλείσουν το παιχνίδι και τελικά λύγισαν στην τέταρτη ευκαιρία των αντιπάλων τους, με τους Νταμπρόφσκι και Γκλάσπουλ να παίρνουν τη νίκη με 13-11.

Παρά τον αποκλεισμό, η παρουσία των δύο Ελλήνων τενιστών στο τουρνουά άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις. Επόμενος σταθμός για τη Σάκκαρη και τον Τσιτσιπά είναι το Μαϊάμι, όπου ξεκινά τη Δευτέρα το επόμενο μεγάλο αμερικανικό Masters.

Στον τελικό του μικτού διπλού, η Νταμπρόφσκι και ο Γκλάσπουλ θα αντιμετωπίσουν είτε τους περσινούς πρωταθλητές Σάρα Εράνι και Αντρέα Βαβασόρι είτε το δίδυμο Μπελίντα Μπέντσιτς και Φλάβιο Κομπόλι.