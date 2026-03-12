Θέση στα ημιτελικά του μεικτού διεκδικούν Σάκκαρη και Τσιτσιπάς

Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφουν απόψε στο court, για να μονομαχήσουν με ένα πολύ έμπειρο ζευγάρι διπλού στα προημιτελικά του Indian Wells.

Το ελληνικό δίδυμο θα αναμετρηθεί με τους Λουίσα Στεφάνι (Βραζιλία)/Μαρσέλο Αρέβαλο (Ελ Σαλβαδόρ), Νο.3 του ταμπλό, και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 21.30-22.00. Αν καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο για τα ημιτελικά, θα βρουν εκεί τους νικητές του ματς Nταμπρόφσκι/Γκλάσπουλ-Ρούτλιφ/Πουτζ.

Όλα τα φώτα, βέβαια, πέφτουν στα προημιτελικά του μονού, όπου θα γίνουν αμφίρροπες αναμετρήσεις τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες. Στο ταμπλό, πάντως, παραμένουν οι Κάρλος Αλκαράθ, Γιάνικ Σίνερ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Ίγκα Σβιόντεκ και Έλενα Ριμπάκινα, που είναι τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών:

Stadium 1 (20.00)

Σαμπαλένκα-Εμπόκο

(όχι πριν τις 22.00)

Τιέν-Σίνερ

(όχι πριν τις 02.00)

Πεγκούλα-Ριμπάκινα

(όχι πριν τις 04.00)

Αλκαράθ-Νόρι

Stadium 2 (20.00)

Φις-Ζβέρεφ

(όχι πριν τις 22.00)

Νόσκοβα-Γκίμπσον

(όχι πριν τις 23.30)

Σβιτολίνα-Σβιόντεκ

(όχι πριν τις 02.00)

Ντρέιπερ-Μεντβεντεφ