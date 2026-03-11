Στον επόμενο γύρο του μικτού διπλού Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησαν της Άννα Ντανιλίνα και του Κάρεν Χατσάνοφ με 7-5, 7-5 και εξασφάλισαν την πρόκριση για τα προημιτελικά στο μικτό διπλό του Indian Wells.

Το ελληνικό δίδυμο παρέμεινε στη διοργάνωση μετά από μια απαιτητική αναμέτρηση, καταφέρνοντας να «λυγίσει» τους αντιπάλους του σε δύο σετ. Στο πρώτο σετ, Σάκκαρη και Τσιτσιπάς πέτυχαν το καθοριστικό μπρέικ στα τελευταία γκέιμ και πήραν το προβάδισμα.

Στο δεύτερο σετ μπήκαν δυναμικά, αποκτώντας νωρίς προβάδισμα με μπρέικ και φτάνοντας μέχρι το 5-2. Η Ντανιλίνα και ο Χατσάνοφ αντέδρασαν, καλύπτοντας τη διαφορά και ισοφαρίζοντας σε 5-5. Ωστόσο, στο δωδέκατο γκέιμ οι Έλληνες τενίστες πέτυχαν νέο break, το οποίο τους χάρισε τη νίκη και την πρόκριση.

Η Σάκκαρη και ο Τσιτσιπάς θα αγωνιστούν ξανά την Πέμπτη (12/3) για τη φάση των προημιτελικών, όπου θα αντιμετωπίσουν τους νικητές της αναμέτρησης ανάμεσα στη Λουίζα Στεφάνι και τον Μαρσέλο Αρέβαλο (Νο.3 στο ταμπλό) και στην Έλεν Πέρεζ με τον Κέβιν Κράβιτς.