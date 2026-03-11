Indian Wells: Εκτός προημιτελικών Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς (vids)

Αρτούρ Ριντερκνές και Βαλεντίν Βασερό γύρισαν από το 3-5 στο δεύτερο σετ και πέρασαν στα προημιτελικά του διπλού του Indian Wells.

Μετά από ένα έντονο παιχνίδι τα δύο ξαδέρφια επικράτησαν των Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανου Τσιτσιπά με 7-6(4), 7-5, κάνοντας την ανατροπή στο δεύτερο σετ.

Οι Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς είχαν την ευκαιρία τους τόσο στο πρώτο σετ, όπου είχαν τριπλό set-point, όσο και στο δεύτερο, αφού βρέθηκαν μπροστά με με 5-3, όμως και στις δύο περιπτώσεις Ριντερκνές και Βασερό βγήκαν νικητές.

Μέχρι το 12ο game του πρώτου σετ, ο Γάλλος και ο Μονεγάσκος, είχαν 0/5 break-points χάνοντας τις δικές τους ευκαιρίες για να φτάσουν σε break. Το σετ πήγε στο tie-break το οποίο και κατέκτησαν με 7/4 φτάνοντας σε δύο μίνι-breaks (3/2, 5/3).

Στο δεύτερο σετ Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς βρήκαν το πρώτο break του αγώνα (3-2), φτάνοντας λίγο αργότερα στο 5-3. Ριντερκνές και Βασερό, αφού αρχικά μείωσαν σε 5-4 μετά πήραν πίσω το χαμένο του σερβίς, την ώρα που Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς σέρβιραν για την κατάκτηση του σετ, ισοφαρίζοντας σε 5-5.

Με νέο hold τα δύο ξαδέρφια πέρασαν μπροστά με 6-5, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε ένα ακόμη break σφραγίζοντας την πρόκριση για τη φάση των «8». Εκεί θα παίξουν κόντρα στους Ρώσους, Κάρεν Χατσάνοφ και Αντρέι Ρούμπλεφ.