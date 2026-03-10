Tsitsole και Tsitsic οι προτάσεις του Νόλε για το όνομα της ομάδας! (vid)

Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανος Τσιτσιπάς έκαναν δυνατή είσοδο στο Indian Wells και αποθεώθηκαν μετά τη νίκη τους επί των φαβορί Μαρσέλο Αρέβαλο/Μάτε Παβιτς.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο τενίστας από το Βελιγράδι αποκάλυψε πώς έγινε αυτή η συνεργασία, εξηγώντας ότι ο Στέφανος ήταν αυτός που του έκανε την πρόταση πριν αρκετές εβδομάδες, αλλά έμεινε στην αναμονή μέχρι να αποφασίσει ο Νόλε αν θα κάνει το ταξίδι στην Καλιφόρνια.

Στη συνέχεια, ανέλαβε ο Στέφανος να δηλώσει τη συμμετοχή τους, αλλά μάλλον κάτι έκανε λάθος ο Έλληνας πρωταθλητής και τελικά αναγκάστηκαν να ζητήσουν wild card από τους διοργανωτές!

Ο Τσιτσιπάς, φυσικά, δήλωσε ότι προτιμάει τον Νόλε ως συμπαίκτη και ζήτησε από τον κόσμο να σκεφτεί ένα όνομα για την ομάδα τους. Η απάντηση ήρθε από τον ίδιο τον Τζόκοβιτς, που έχει δύο προτάσεις: Tsitsole και Tsitsic!

Νόβακ και Στέφανος επιστρέφουν απόψε (περίπου τα μεσάνυχτα) στο court για να τεθούν αντιμέτωποι με τους Βασερό/Ριντερκνές, αλλά ο 38χρονος τενίστας έχει πάντα στο μυαλό του και το μονό, αφού αύριο (11/3) θα μονομαχήσει στους «16» με τον κάτοχο του τίτλου Τζακ Ντρέιπερ.