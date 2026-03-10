Tsitsole και Tsitsic οι προτάσεις του Νόλε για το όνομα της ομάδας! (vid)

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο τενίστας από το Βελιγράδι αποκάλυψε πώς έγινε αυτή η συνεργασία, εξηγώντας ότι ο Στέφανος ήταν αυτός που του έκανε την πρόταση πριν αρκετές εβδομάδες, αλλά έμεινε στην αναμονή μέχρι να αποφασίσει ο Νόλε αν θα κάνει το ταξίδι στην Καλιφόρνια.
Στη συνέχεια, ανέλαβε ο Στέφανος να δηλώσει τη συμμετοχή τους, αλλά μάλλον κάτι έκανε λάθος ο Έλληνας πρωταθλητής και τελικά αναγκάστηκαν να ζητήσουν wild card από τους διοργανωτές!
Ο Τσιτσιπάς, φυσικά, δήλωσε ότι προτιμάει τον Νόλε ως συμπαίκτη και ζήτησε από τον κόσμο να σκεφτεί ένα όνομα για την ομάδα τους. Η απάντηση ήρθε από τον ίδιο τον Τζόκοβιτς, που έχει δύο προτάσεις: Tsitsole και Tsitsic!
Νόβακ και Στέφανος επιστρέφουν απόψε (περίπου τα μεσάνυχτα) στο court για να τεθούν αντιμέτωποι με τους Βασερό/Ριντερκνές, αλλά ο 38χρονος τενίστας έχει πάντα στο μυαλό του και το μονό, αφού αύριο (11/3) θα μονομαχήσει στους «16» με τον κάτοχο του τίτλου Τζακ Ντρέιπερ.
Post-Match Interview🎤— Dorothy❤️Nolena (@Dorothy_Nolena) March 10, 2026
Djokopas or Stefanole🤔@DjokerNole @jelenadjokovic @NovakFanClub pic.twitter.com/wxhn3Uwjzk