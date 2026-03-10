Σάκκαρη και Τσιτσιπάς στο μεικτό διπλό του Indian Wells!

Συνεχίζει τις ξεχωριστές συνεργασίες στο Indian Wells ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του από το μονό της διοργάνωσης!

Πέρα, λοιπόν, από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον οποίο έχει φτάσει στους «16» του διπλού, θα ενώσει τις δυνάμεις του με τη Μαρία Σάκκαρη στο μεικτό διπλό της Καλιφόρνια!

Το ελληνικό δίδυμο θα παίξει τα ξημερώματα στον πρώτο γύρο με τους Νταλίνινα/Χατσάνοφ, ενώ αν πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά, θα βρει εκεί τους νικητές του ματς Στεφάνι/Αρέβαλο-Πέρες/Κράβιτς, δηλαδή μια πολύ έμπειρη ομάδα διπλού.

Η Μαρία, θυμίζουμε, ολοκλήρωσε την πορεία της στο μονό στον τρίτο γύρο, αφού ηττήθηκε με 6-3, 6-2 από την Ίγκα Σβιόντεκ, Νο.2 στον κόσμο.

Ο Στέφανος, από την πλευρά του, έχει απόψε διπλή αποστολή, καθώς παίζει περίπου τα μεσάνυχτα στο διπλό με Τζόκοβιτς απέναντι σε Ριντερκνές/Βασερό και μετά από λίγη ώρα ξεκούρασης (περίπου στις 04.00) θα γίνει το μεικτό.