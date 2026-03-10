Πρόκριση με ανατροπή για τον Αλκαράθ

O Κάρλος Αλκαράθ βρέθηκε πίσω με σετ και με break, αλλά γύρισε το ματς και απέφυγε την πρόωρη έξοδο στο Indian Wells.

Ο Ισπανός συνεχίζει την αήττητη πορεία του στη φετινή σεζόν και επικράτησε του Άρθουρ Ριντερκνές με 6-7 (6), 6-3, 6-2, για να κάνει το 14-0 στο 2026 και να εξασφαλίσει την είσοδο στους «16» του Indian Wells.

Ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου έχασε το 1ο σετ στο tie-break με 8-6, παρότι είχε επιστρέψει από το 2-5 και είχε προηγηθεί με 6-5. Μετά την άδοξη απώλεια του 1ου σετ, υπέστη και break στο 1ο game του 2ου σετ, μένοντας πίσω με 0-1.

Κατάφερε να αντιδράσει άμεσα και να αποφύγει τα χειρότερα, κάνοντας το 1-1. Μετά απ' αυτό είδαμε διαφορετικό ματς, με τον Αλκαράθ να κυριαρχεί κατά κράτος, να μην απειλείται ξανά από το σερβίς έως το τέλος του ματς και να «σπάει» άλλες 3 φορές το πολύ καλό σερβίς του αντιπάλου του.

Έφτασε δίκαια στη νίκη σε 2 ώρες και 18 λεπτά, για να κλείσει το ματς με τον Κάσπερ Ρουντ στον 4ο γύρο. Ο Νορβηγός είχε αποκλείσει νωρίτερα και εκείνος με ανατροπή τον Βαλεντίν Βασερό, με 3-6, 6-3, 6-4.

Εκτός διοργάνωσης, από την άλλη, έμειναν οι Άλεξ Ντε Μινόρ (6-4, 6-4 ο Καμ Νόρι), Αλεξάντερ Μπούμπλικ (6-7, 7-6, 6-3 ο Ρίνκι Χιτζικάτα) και Τέιλορ Φριτζ (6-4, 7-6 ο Άλεξ Μίκελσεν).

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»: Αλκαράθ-Ρουντ, Χιτζικάτα-Νόρι, Τζόκοβιτς-Ντρέιπερ, Μεντβέντεφ-Μίκελσεν, Φις-Αλιασίμ, Τιάφοου-Ζβέρεφ, Τιέν-Νταβίντοβιτς, Φονσέκα-Σίνερ.

Στις γυναίκες θα παίξουν Σαμπαλένκα-Οσάκα, Εμπόκο-Ανισιμόβα, Ιάλα-Νόσκοβα, Γκίμπσον-Παολίνι, Πεγκούλα-Μπέντσιτς, Καρτάλ-Ριμπάκινα, Σινιάκοβα-Σβιτολίνα, Μούχοβα-Σβιόντεκ.