Πέρασαν με άνεση στους «16» του διπλού Τζόκοβιτς-Τσιτσιπάς! (vids)

Με επιβλητική εμφάνιση το δίδυμο Τζόκοβιτς-Τσιτσιπάς έκαμψε την αντίσταση των κατόχων του τίτλου Αρέβαλο-Πάβιτς με 2-0 σετ (6-3, 6-2), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους «16» του διπλού στο Indian Wells.

Νόλε και Στέφανος έκαναν περίπατο, έχοντας πολύ εντυπωσιακά ποσοστά από τη γραμμή του σερβίς, αλλά και κάνοντας παράλληλα σπουδαίο ματς στις επιστροφές και χρειάστηκαν μόλις 53 λεπτά για να αποκλείσουν μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου (Νο.3 του ταμπλό)!

Για του λόγου το αληθές, είχαν 25/28 κερδισμένους πόντους στα πρώτα σερβίς, 11/14 στα δεύτερα, 4/4 σβησμένα μπρέικ πόιντ, ενώ σημείωσαν και τρία μπρέικ.

Θα αντιμετωπίσουν στον δεύτερο γύρο (περίπου τα μεσάνυχτα) τα ξαδέρφια του tour, τον Άρθουρ Ριντερκνές και τον Βαλεντέν Βασερό, που απέκλεισαν στον πρώτο γύρο τους Ντανίλ Μεντβέντεφ και Λέρνερ Τιέν με 7-5, 6-3.

Ο Νόλε συνεχίζει, πάντως, και στο μονό της διοργάνωσης και θα παίξει στη φάση των «16» με τον περσινό νικητή Τζακ Ντρέιπερ.