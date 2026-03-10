Πήρε ρεβάνς από τη Σάκκαρη η Σβιόντεκ (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της επί της Ίγκα Σβιόντεκ και να περάσει στη φάση των «16» του Indian Wells.

Πιο σταθερή η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο, επικράτησε με 6-3, 6-2 της 30χρονης Ελληνίδας (Νο.34) σε 85 λεπτά και πήρε ρεβάνς για την ήττα της στην Ντόχα πριν από μερικές εβδομάδες. Η Ίγκα, μάλιστα, θα παίξει στον τέταρτο γύρο με τη νικήτρια του Qatar Open, την Καρολίνα Μούχοβα.

Η Μαρία ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και προηγήθηκε με 0-2, όμως η 24χρονη Πολωνή δεν δυσκολεύτηκε να βρει τον ρυθμό της και να φέρει την ισορροπία στο σετ (2-2). Με ένα ακόμα μπρέικ πέρασε μπροστά με 5-3 και στη συνέχεια έκλεισε με αρκετή ευκολία το πρώτο σετ, δείχνοντας να διαχειρίζεται καλύτερα και τον δυνατό αέρα.

Μπήκε και με φόρα στο δεύτερο, με αποτέλεσμα να σπάσει το σερβίς της Σάκκαρη στο πρώτο γκέιμ και να βρεθεί έναν πόντο μακριά από το προβάδισμα με δύο μπρέικ (0/3 μπρέικ πόιντ). Η Μαρία αντέδρασε σωστά και όχι μόνο κράτησε για το 2-1, αλλά πέτυχε εκείνη το μπρέικ αμέσως μετά και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της (2-2).

Αυτό, ωστόσο, ήταν και το τελευταίο γκέιμ που πήρε, καθώς η Σβιόντεκ ανέβασε ξανά ταχύτητα, σημείωσε δύο μπρέικ στη σειρά και καθάρισε οριστικά την πρόκριση όταν πήρε τις μπάλες στο 5-2. Έχει πλέον πέντε νίκες σε εννέα αγώνες απέναντι στην κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (οι δύο στον τελικό του BNP Paribas Open) και πάει για τον τρίτο της τίτλο στο Indian Wells. Σε έξι συμμετοχές στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, έχει ισάριθμες προκρίσεις στον τέταρτο γύρο.

H Μαρία, από την άλλη, θα μεταβεί στο Μαϊάμι για να λάβει μέρος στο τέταρτο 1000άρι της σεζόν (17-29/4) και παρά την ήττα της από την Ιγκα η γενικότερη αίσθηση δεν αλλάζει: έχει βελτιώσει το παιχνίδι της και μπορεί να ξαναφτάσει ψηλά.